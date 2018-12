Udine, venditrici di vischio avvistate in centro storico

UDINE - In centro storico spuntano le venditrici di vischio. Un vero e proprio 'must' per le feste natalizie, che alcune nomadi cercano di 'piazzare' ai passanti per pochi euro.

IN CENTRO STORICO - Gli ultimi avvistamenti sono avvenuti all'uscita della galleria Bardelli nei pressi di via Rialto. Nel caso specifico si trattava di due donne, una più giovane, l'altra più anziana, che tentavano di vendere il vischio ai passanti. Una pratica vietata senza una specifica autorizzazione. Per questo l'assessore comunale Alessandro Ciani, venuto a conoscenza della cosa, ha subito inviato gli agenti della Polizia locale per un controllo.

NON E' LA PRIMA VOLTA - Una presenza, quelle delle venditrici di vischio, non nuova per il centro di Udine, che sotto le feste natalizie diventa un 'mercato' molto redditizio per questi ambulanti improvvisati. Per loro il rischio è quello di vedersi affibbiare una multa con il sequestro della 'merce'.