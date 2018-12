Casa va a fuoco a Tarvisio: intervengono 7 squadre dei Vigili del Fuoco

TARVISIO - Notte di lavoro per il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tarvisio, dove venerdì verso le 23 si è sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato la copertura di uno degli appartamenti del residence Tre Confini, al Priesnig. Nell'abitazione c'era una persona che è riuscita a lasciare l'abitazione senza conseguenze.

TETTO DISTRUTTO - Ingenti i danni, con buona parte del tetto che è andata distrutta. Oltre ai Vigili del Fuoco di Tarvisio, sul posto sono intervenuti anche le squadre da Pontebba, Gemona e Udine (7 in tutto). Una ventina in tutto gli uomini accorsi sul Priesnig, che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e bonificare l'area. Presenti anche i carabinieri.