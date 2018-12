Udine: la sosta selvaggia blocca il passaggio al bus

UDINE - Ci risiamo. La sosta selvaggia in centro storico blocca il passaggio dei mezzi pubblici. E' successo venerdì sera tra via Petracco e via Gemona, luogo dove già in passato i mezzi pubblici sono rimasti bloccati a causa delle auto parcheggiate 'a caso'.

A segnalare l'episodio è stata Marina, che ha postato un video sul gruppo Facebook 'Sei di Udine se...' (post che è stato eliminato dopo alcune ore, quando la discussione tra gli utenti si è fatta particolarmente accesa).

Il bus è rimasto bloccato per 20 minuti prima che il proprietario dell'auto si facesse vivo. Come detto, non è la prima volta che accade e la situazione, dopo l'eliminazione della zona a traffico limitata, pare essere peggiorata, soprattutto nei fine settimana.