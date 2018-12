Panchine in piazzetta del Pozzo: protesta dei cittadini e contest fotografico

UDINE - L'appuntamento è per sabato pomeriggio, tra le 15 e le 16, alla fine di via Aquileia, in prossimità dell'area verde di piazzetta del Pozzo. Lì dove qualche giorno fa il Comune di Udine, su richiesta di Confesercenti, ha rimosso le due panchine per evitare che continuassero a utilizzarle i richiedenti asilo. Una scelta motivata con il posizionamento, nel giardinetto, di un Presepe.

Una scelta che ha indignato un parte della cittadinanza di Udine, che sabato pomeriggio si è data appuntamento in piazzetta del Pozzo per ricollocare, simbolicamente, panchine e sedie di plastica, oltre che per protestare contro la decisione della giunta Fontanini.

Intanto l'associazione 'Ospiti in Arrivo' ha lanciato un concorso fotografico dal titolo «Con il Presepe antibivacco in piazza del Pozzo senza panchine a Udine'. L'idea è quella di far postare su Facebook le immagini delle persone accanto alla Natività e nel luogo senza più panchine: «Potete fotografarvi accompagnati dalla vostra panchina portatile da bivacco, inginocchiati, sdraiati, con i protagonisti del Presepe, con un bambinello di qualsiasi colore voi vogliate, insomma mandateci la foto più significativa!». Questo il messaggio postato da Ospiti in Arrivo. Le immagini più belle saranno premiate con i gadget dell'associazione.