Corno di Rosazzo, anziana resta intossicata dal fumo della stufa

CORNO DI ROSAZZO - Il malfunzionamento di una canna fumaria ha causato una lieve intossicazione a una donna di 86 anni. E' accaduto sabato 8 dicembre poco prima delle 8 in una casa di via Pietro Zorutti, a Corno di Rosazzo.

La donna stava accendendo la stufa, come faceva sempre al mattino. Qualcosa però non ha funzionato e dalla canna fumaria si è sprigionato un incendio che in breve tempo ha riempito l'abitazione di fumo.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che ha accompagnato l'anziana al Pronto Soccorso di Palmanova per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. In via Zorutti sono accorsi anche i Vigili del Fuoco di Gorizia e i carabinieri di San Giovanni al Natisone.