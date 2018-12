Schianto nella notte in tangenziale: ferite due persone

TAVAGNACCO – Schianto nella notte tra sabato e domenica in tangenziale, a Tavagnacco, all’altezza della Hypo Bank. A scontrarsi sono stati una Peugeot 106 condotta da una donna di Udine e una Volvo con alla guida un uomo di Trasaghis.

Molto violento l’impatto tra i due mezzi, con la Peugeot che è finita contro il muretto della Salus. Grave la persona a bordo, che è stata soccorsa prima da una guardia giurata poi dai sanitari del 118. Dopo essere stata stabilizzata sul posto dai sanitari del 118, la donna è stata portata in ospedale. Sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche l’latro automobilista, portato in ospedale in ambulanza.

Sul luogo del sinistro, avvenuto attorno alle 2 di notte, sono intervenuti anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco.