Con rabbia e determinazione la Gsa Udine batte Ferrara

UDINE - Con rabbia e determinazione la Gsa Udine fa suo il match con Ferrara che esce sconfitta dal Carnera per 88 a 70. Una prova di carattere, quella friulana, valorizzata dal fatto di avere contro una squadra di valore come quella ferrarese che, oltre allo spauracchio Swann (autore di 30 punti dopo i 44 della precedente esibizione con Mantova), poteva tornare a contare sul lungo Hall, recuperato in extremis dopo tre settimane di stop. Con un Simpson a mezzo servizio per i problemi alla caviglia, coach Cavina ha potuto contare sulle super prestazioni di Cortese e Pellegrino, due ex della partita: il primo finalmente giocatore determinante ed incisivo (23 punti ben distribuiti nell'arco del mattch) e il secondo spadroneggiante sotto canestro (16 punti, 8 carambole) dove Udine ha vinto la lotta per i rimbalzi per 40 a 30.

Il match inizia con una bella sorpresa per la cinquantina di tifosi giunti da Ferrara: la Bondi recupera Hall che entra subito nel quintetto degli ospiti. I primi dieci minuti, giocati in un clima da playoff, sono spettacolari e ad alto coefficiente di canestri, come testimoniato dai 43 punti messi insieme dalle due squadre. Protagonisti della frazione il centro udinese Pellegrino da una parte (7 punti e 4 rimbalzi) e Swann dall'altra (10 punti). Il canovaccio del gioco vede la Gsa che cerca maggiormente i propri punti di riferimento sotto canestro e la Bondi che manovra più perimetralmente, anche perché la «ruggine» di tre settimane di stop di Hall si vede tutta. Il match fila via combattuto ed in equilibrio fino alla prima pausa cui Udine arriva in leggero vantaggio dopo un tap-in schiacciato di un reattivo Nikolic (23-20).

La seconda frazione si apre con i primi due punti di Hall con un appoggio da sotto e con una tripla di Panni che riportano Ferrara davanti (23-25), mentre Udine 'spadella' un po' troppo da tre. Gli ospiti, con due palle buttate via in attacco, danno però a Udine lo spunto per il parziale di 13 a 0, in cui si vede qualche buona iniziativa di Powell, in precedenza apparso poco presente, che regala il +11 ai padroni di casa (36-25). La Bondi non molla la presa e torna in scia di Udine grazie al solito Swann che, a suon di triple, riavvicina gli ospiti; ci pensa poi un alley oop concluso da Molinaro a dare il -6 agli ospiti a metà match (46-40).

Cortese, con 7 punti, fa schizzare avanti Udine in apertura di ripresa (53-42), ma Ferrara non ci sta e piazza due triple con Liberati e Hall che valgono il -7 (55-48). Il secondo strappo di Udine, con Nikolic, Spanghero e Powell, ha più successo, anche perché la Gsa aumenta la propria intensità difensiva rendendo difficoltosi i rifornimenti a Swann e a Panni. Ferrara con la tripla di De Zardo ed il canestro in contropiede di Liberati riduce un po', ma i padroni di casa arrivano all'ultima pausa sul +12 (69-57) mettendo un'ipoteca pesante sul risultato finale.

Gli udinesi continuano ad aumentare il distacco anche nell'ultima frazione di gioco, facendo leva soprattutto su un Pellegrino dominante sotto le plance. Ferrara cerca Swann per riportarsi sotto, ma l'ex Treviso è braccato da Simpson e Pinton e non riesce ad incidere, così come un Hall cui manca l'energia per risultare determinante nel finale. Gli ultimi minuti scorrono, perciò, con una certa scioltezza per i friulani che concludono il match sul +18 finale.



G.S.A. UDINE – BONDI FERRARA 88-70 (23-20, 46-40, 69-57)

G.S.A. Udine: Riccardo Cortese 23 (6/10, 3/7), Francesco Pellegrino 16 (5/8, 0/0), Marshawn Powell 15 (6/12, 1/4), Mauro Pinton 9 (2/2, 1/5), Marco Spanghero 8 (1/2, 2/7), Chris Mortellaro 6 (2/4, 0/0), Stefan Nikolic 6 (3/4, 0/0), Trevis Simpson 5 (1/3, 1/4), Lorenzo Penna 0 (0/1, 0/1), Salvatore Genovese 0 (0/0, 0/0). All. Cavina.

Bondi Ferrara: Isaiah Swann 30 (2/6, 6/13), Alessandro Panni 9 (3/5, 1/4), Davide Liberati 8 (1/1, 2/2), Mike Hall 7 (2/4, 1/8), Tommaso Fantoni 6 (2/3, 0/0), Lorenzo Molinaro 5 (1/1, 1/3), Lorenzo De zardo 3 (0/0, 1/1), Ruben Calò 2 (1/1, 0/1), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/0), Andrea Mazzoleni 0 (0/0, 0/0), Simone Conti n.e., Alessandro Mazzotti n.e.. All. Bonacina.