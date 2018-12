Meno fondi ai parchi delle Dolomiti Friulane e Prealpi Giulie

UDINE - Denuncia del consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni: i parchi delle Dolomiti Friulane e delle Prealpi Giulie saranno penalizzati con dei tagli complessivi di 230 mila euro previsti dalla legge di stabilità 2019. «Questo è il modo con cui la Giunta Fedriga aiuta la montagna», accusa l'esponente dem, preannunciando un emendamento alla Stabilità, martedì prossimo in Aula, per chiedere che i fondi sottratti ai parchi vengano ripristinati.

SERVE MAGGIORE SOSTEGNO ALLA MONTAGNA - «Questi enti - sostiene Conficoni - svolgono un ruolo importante perché si occupano non solo di conservare e tutelare preziosi ecosistemi, ma anche di promuovere e valorizzare ambiti indubbiamente suggestivi. Le loro molteplici attività, infatti, contribuiscono all'attrattività turistica del territorio e rappresentano un sostengo per l'economia locale. A maggior ragione dopo l'evento calamitoso che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, la Regione dovrebbe rafforzarle. Invece di aiutare la montagna a risollevarsi dedicandole maggiore attenzione, però, la Giunta Fedriga la penalizza».

I TAGLI - «La proposta di bilancio - spiega il consigliere di opposizione - prevede un taglio di 130 mila euro delle risorse assegnate per il funzionamento del Parco naturale delle Dolomiti Friulane, che gestisce un'area protetta di 36mila 950 ettari a cavallo tra le province di Pordenone e Udine in cui svettano cime riconosciute patrimonio Unesco. Anche il Parco delle Prealpi Giulie vede ridotti di 100 mila euro i fondi a disposizione. Decisioni tanto sorprendenti quanto ingiustificate, che non mortificano solo le iniziative degli enti ma interi territori».