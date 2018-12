Rubate le statuine del Presepe da una casa di Lestizza

LESTIZZA – Presepe nel mirino dei vandali a Lestizza. A darne notizia è il Messaggero Veneto: da una delle Natività allestite in paese, e in particolare all’esterno di un’abitazione privata, sono state rubate le statuine in gesso. Un gesto che al di là del valore economico dei personaggi del Presepe, assume un valore di disprezzo nei confronti di una delle tradizioni più sentite dalla comunità cristiana, e proprio per questo da stigmatizzare con forza.

La razzia delle statuine è avvenuta di notte nel giardino di questa abitazione privata di Lestizza. La signora che con tanta cura aveva allestito questo Presepe non riesce a comprendere perché la cattiveria delle persone possa arrivare a tal punto. Non si è comunque fatta prendere dallo sconforto e ha ricomprato le statuine (anche se non sono quelle ‘storiche’ conservate per anni ed esposte solo durante il periodo natalizio) rimettendole al loro posto.