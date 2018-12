Udine, stadio pieno e sosta selvaggia ai Rizzi

UDINE - Lo stadio Friuli si riempie e torna il problema della sosta selvaggia attorno allo stadio. Anche domenica, per la partita tra Udinese e Atalanta, centinaia di auto sono state lasciare in zone vietate, creando notevoli disagi per i residenti.

Un problema a cui la Polizia locale aveva cercato di porre rimedio posizionando delle transenne tra le vie Brescia, Crema e Sondrio (lato Ovest), Fagagna e Milano in occasione delle gare casalinghe dell'Udinese.

Questa volta, però, a essere 'invase' dalle vetture in sosta sono state la parte più orientale di via Sondrio, via Bergamo, via Como, la parte non interdetta al passaggio di via Brescia, ma anche via San Daniele. La criticità, quindi, si è solo spostata di qualche centinaio di metri.