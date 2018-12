Disperso in quota un 44enne tarvisiano: ricerche in corso

TARVISIO - Il Soccorso Alpino e Speleologico cerca, da domenica pomeriggio, assieme alle squadre della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco, un escursionista residente a Tarvisio. Le ricerche per L. V., 44 anni, sono iniziate intorno alle 17 di domenica 9 dicembre su segnalazione della moglie dell'uomo che ha segnalato al Nue 112 per suo il mancato rientro.

A DARE L'ALLARME E' STATA LA MOGLIE - Il marito, escursionista appassionato, aveva avvisato che sarebbe andato a percorrere il sentiero 511 che parte da Cave del Predil per raggiungere La Portella, una piccola insellatura lungo la dorsale montuosa che unisce il Mali Grintavec al monte Sciober, nel sottogruppo del Monte Guarda (Alpi Giulie). Si tratta di un sentiero di circa due ore di cammino che non presenta difficoltà particolari e che conduce tra l'altro al grande abete bianco della foresta di Tarvisio, il più grande della regione. Le ricerche domenica si sono protratte fino a notte inoltrata anche assieme alle squadre dei cinofili senza esito. Il telefono dell'uomo è irraggiungibile perché nella zona non c'è copertura.

RICERCHE RIPRESE LUNEDI' - Le squadre hanno ripreso lunedì mattina a battere i dintorni del sentiero e da poco si è alzato l'elicottero della Protezione Civile per le ricerche dall'alto. L'uomo potrebbe aver sbagliato percorso e essersi diretto verso qualche canale, che comunque si presenta in condizioni invernali e con possibile ghiaccio al suolo che potrebbe aver procurato una caduta. Sul posto, assieme agli altri corpi, venti tecnici del Soccorso Alpino di Cave del Predil.