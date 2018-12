Tensione alla Dm Elektron: interviene la Polizia per sgomberare gli operai

BUJA – Attimi di tensione, nella mattinata di lunedì 10 dicembre, alla Dm Elektron di Buja. Gli operai da venerdì si sono appostati davanti ai cancelli dello stabilimento per evitare che i macchinari venissero portati fuori dall’azienda e trasferiti in Romania.

POLIZIA IN FORZE - Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per sgomberare il presidio. Solo l’arrivo della Polizia di Stato ha convinto gli operai a spostarsi. Ma non sono mancati attimi di nervosismo, con i lavoratori che si sono letteralmente stesi a terra per fermare il trasloco della linea produttiva. Sono stati gli agenti a trascinarli via per consentire il transito dei mezzi.

OGGI TAVOLO DI CRISI - «Camion entrati. Numero sproporzionato di poliziotti per favorire un padrone..». Questo il commento postato su Facebook da Giampaolo Roccasalva, segretario di Fiom Cgil Udine. Lunedì pomeriggio è stato annunciato un tavolo di crisi promosso dalla Regione.