Saf illumina Torre Aquileia e aumenta la durata dei biglietti per le feste natalizie

UDINE - Si è svolta la cerimonia di accensione dell'illuminazione, per il periodo natalizio, di Torre Aquileia da parte di Saf. Presenti, l’amministratore delegato di Saf Alberto Toneatto, il vicepresidente Massimiliano Marzin e, in rappresentanza del Comune di Udine, proprietario della struttura, il sindaco Pietro Fontanini e l’assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz. «L’interesse degli udinesi e di tanti turisti per le torri storiche della nostra città - ha dichiarato il sindaco Fontanini - è stato recentemente confermato dalla straordinaria affluenza registrata in occasione dell’apertura al pubblico proprio di questa torre a fine settembre. Un interesse che suggerisce la necessità di restituire queste splendide opere architettoniche alla cittadinanza e al quale questa amministrazione intende rispondere con il loro recupero e con la loro riapertura. Ed è proprio in questa ottica che si inserisce l’iniziativa che oggi andiamo a inaugurare grazie a Saf».

I COMMENTI - «Valorizzare il nostro patrimonio artistico e architettonico - ha aggiunto l’assessore Franz - significa attirare turisti, creare occasioni, eventi, incontri tra i cittadini, mettere in moto l’economia della città. E credo che le nostre torri, considerate in epoche passate con poca lungimiranza ruderi da abbattere, oggi possano e debbano tornare fulcri della vita cittadina, attorno ai quali innescare dinamiche virtuose di confronto, commercio e turismo. L’attenzione di questa azienda nei confronti di Udine e degli udinesi è cosa nota e confermata anche in questa occasione non solo dall’illuminazione della torre per il periodo del Natale ma anche dalla decisione di indire anche per quest’anno una promozione natalizia sul tempo di validità dei biglietti dell’autobus». Questo il commento dell'amministratore delegato di Autoservizi Fvg Spa – Saf, Toneatto: «Questo evento, il secondo in città in pochi giorni, testimonia l’interesse di questa azienda per Udine e per il suo centro storico».

PROLUNGATA LA DURATA DEI BIGLIETTI - «La scelta di illuminare Porta Aquileia - ha proseguito - è significativa, perché questo è un luogo simbolo di uno degli assi principali di accesso al centro della città, e che quotidianamente attraversiamo con i nostri bus. Nell’impegno a fornire il migliore servizio possibile alla città e a sostenere il Comune nel rendere le vie cittadine ancora più accattivanti anche durante le prossime feste, rinnoviamo anche quest’anno la tradizionale promozione di Natale: dal 17 al 24 dicembre la validità del biglietto orario urbano del bus verrà estesa a 4 ore tutti i giorni, non solo nei festivi. Lo shopping natalizio in centro sarà ancora più piacevole e conveniente lasciando l’auto a casa e usando i mezzi pubblici. Queste sono iniziative che contribuiscono a diffondere la cultura della mobilità sostenibile come scelta consapevole».