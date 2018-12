Cagnetta precipita in un anfratto: la salvano i Vigili del Fuoco

MONTENARS – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli sono intervenuti nel primo pomeriggio di lunedì 10 dicembre per mettere in salvo una cagnetta di nome Loca che era caduta all'interno di un anfratto nel territorio di Montenars.

L'animale, domenica, accompagnava il sua padrone di Buja in un'uscita di caccia quando aveva fatto perdere le proprie tracce, mettendo in apprensione l’uomo, che ha chiesto aiuto. Il ritrovamento è avvenuto il giorno successivo e per il suo recupero è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.