In viaggio con il camion in un giorno festivo: fermato e arrestato

GONARS - Nella giornata dell’8 dicembre, verso le 12, una pattuglia della Polizia stradale di Udine durante un controllo nei pressi dell’area di servizio di 'Gonars Sud', sull'autostrada A4 'Venezia-Trieste', è incappata in un autoarticolato di nazionalità rumena, sorpreso a transitare nella fascia di divieto per la circolazione festiva. Gli operatori procedevano al controllo dei documenti del veicolo per verificare se fosse in possesso dell’autorizzazione alla circolazione in deroga a tale divieto e, contestualmente, al controllo del conducente I.A. di 29 anni residente in Romania negli archivi della banca dati delle forze di polizia.

Dai controlli alla banca dati, emergeva l'esistenza di un ordine di esecuzione a carico dell'autista, che aveva a suo carico una condanna da scontare di due mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Pavia per fatti risalenti all’anno 2011 per il reato di falso, per cui veniva tratto immediatamente in arresto.

Il cittadino rumeno, a conclusione dell’attività investigativa, veniva dapprima accompagnato nell'Ufficio di Polizia scientifica della Questura per il previsto fotosegnalamento e successivamente accompagnato nel carcere di Udine.