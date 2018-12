Santa Claus Run Fvg: centinaia di 'Babbi Natale' di corsa per le strade di Osoppo

OSOPPO - Ci sono due tipi di corse che si svolgono nel periodo che precede le festività natalizie. Una è quella ai regali e l'altra è la Santa Claus Run Fvg, la divertente e sempre più partecipata iniziativa che Anà-Thema Teatro organizza a Osoppo. Una corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri a ritmo libero che la compagnia teatrale di casa alla Corte del Teatro di Osoppo ha pensato di riproporre anche quest'anno, visto il successo della prima edizione, per domenica 16 dicembre. Un modo per festeggiare in modo unico e divertente l'arrivo del Natale celebrando uno dei simboli più caratteristici e conosciuti della tradizione popolare, ovvero Babbo Natale. Il percorso si snoderà lungo le vie del centro della località pedemontana con partenza alle 10.30 proprio dalla Corte di Osoppo (in via XXII novembre 3) dove, per il sesto anno consecutivo è stato allestito anche il Mercatino di Natale con tante bancarelle, giochi ed elfi truccabimbi per i più piccoli, zone ristoro, vin brulé, dolci natalizi e dove, manco a dirlo, farà la sua apparizione proprio Babbo Natale.

COME FARE PER ISCRIVERSI - Alla manifestazione, che avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica, i partecipanti di tutte le età (i bambini sotto i 10 anni dovranno essere accompagnati da un adulto) potranno correre o camminare solo indossando pettorina e gli abiti tradizionali di Babbo Natale. Due i pacchetti previsti per l'iscrizione, che si potrà effettuare il giorno stesso della corsa presentandosi nel punto di ritrovo/partenza dalle 9 alle 10. Il primo, al costo di 20 euro a persona, comprende, oltre all'iscrizione, la divisa di Babbo Natale (fino ad esaurimento delle scorte), il pettorale numerato, un buono per una bevanda calda e uno snack e una divertente lezione di riscaldamento con il folletto prima della partenza. Il secondo pacchetto, ad un costo di 12 euro, prevede gli stessi servizi del primo ad eccezione del costume di Babbo Natale. I bambini fino ai 10 anni potranno essere iscritti ad un costo di 5 euro e riceveranno, oltre la pettorina, i buoni snack e bevanda e la lezione di riscaldamento, anche il cappellino di Santa Claus. Per i gruppi, infine, ogni dieci adulti iscritti, per l'undicesimo la partecipazione è gratuita (regolamento e info complete sul sito www.anathemateatro.com).

SERATA IN MUSICA - Ma non è finita qui, perché lo stesso giorno della Santa Claus Run Fvg (16 dicembre), alle 18 è in programma un imperdibile concerto di Natale. Ospiti della Corte di Osoppo saranno infatti 'The Crunchy Candies', 'Le Caramelle Croccanti', l'applaudito sestetto musicale, con protagoniste indiscusse le tre voci femminili, che ripercorre in tutto il suo repertorio le atmosfere musicali degli anni '30, '40 e '50. Un concerto speciale, dove i grandi classici della tradizione natalizia saranno riadattati in chiave swing. Per informazioni sulla corsa e sul concerto è possibile telefonare alla segreteria di Anà-Thema Teatro ai numeri 0432 1740499 o 345 3146797, oppure inviare una email all'indirizzo info@anathemateatro.com.