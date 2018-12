Al Verdi di Pordenone, a Natale, si regala...Teatro

PORDENONE – Si apre al Verdi di Pordenone il grande dicembre 'sotto l’albero': perché a Natale si regala Teatro, un dono che regala esperienze ed emozioni uniche. La nuova campagna è già operativa, e fino al 24 dicembre si apre agli appassionati ma soprattutto ai giovani, per i quali esistono speciali formule e proposte di regalo con pacchetti e sconti fra cui scegliere: dal tradizionale biglietto al nuovo «Buono regalo» di importo personalizzabile che il destinatario può scalare in base alle proprie preferenze, o in un’unica volta o in più biglietti. A fare la differenza sono soprattutto le proposte per i ragazzi, anche under 18, studiate proprio per accoglierli a teatro, magari per la prima volta, con la piena autonomia di gestione di un mini abbonamento. Si tratta della 'Teatro Card Young' per ragazzi e giovani under 26, vale a dire un penta abbonamento di soli 40 euro per 5 spettacoli a scelta su tutta la stagione, dal recital alla danza, dalla prosa alla grande musica. L’esperienza teatrale accessibile davvero a tutti, a soli 8 euro ciascuno.

Infine il mini-abbonamento della nuova rassegna de 'I Concerti delle 18', sostenuta da Fondazione Friuli, tre appuntamenti cameristici fuori cartellone in programma da gennaio a maggio in cui si esibiranno giovani talenti del territorio e tre concerti, ad ingresso gratuito, in collaborazione con il Conservatorio di Udine. Il regalo per le feste 2018, passa dalla possibilità di scegliere di uno o più titoli in cartellone, fino all’abbonamento ai tre grandi appuntamenti di 'Danza 2019': in programma l’intensa danza fisica de 'Les nuites barbares', alla perfezione contemporanea del Tulsa Ballet e il debutto in esclusiva nazionale di «Une autre Passion» del Ballet Grand Théatre De Genève il 21 maggio.

La biglietteria, come di consueto, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 (chiuso sabato 8 dicembre). Appuntamento speciale per la vigilia del Natale, domenica 23 e lunedì 24 dicembre dalle 16 alle 19. La biglietteria digitale vi aspetta online 24 ore al giorno sul sito www.comunalegiuseppeverdi.it Biglietteria – infoline: 0434 247624.

«A Natale abbiamo deciso di potenziare l’investimento del Teatro per la formazione attraverso una politica di clamoroso abbattimento dei prezzi per i giovani under 26 - spiega Giovanni Lessio, presidente del Teatro Verdi di Pordenone - Una scelta che risponde a una strategia sociale e non economica: la soddisfazione, per noi, è accogliere gruppi di giovani amici e famiglie che si ritrovano insieme a teatro, per condividere nuove emozioni».