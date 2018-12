UDINE - L'Osmer Fvg, per mercoledì 12 dicembre prevede cielo in prevalenza sereno e atmosfera asciutta con gelate notturne su gran parte della regione.

Zero termico in media a 600 metri circa. Al mattino, sui monti in quota, possibile vento moderato da nord o nord-ovest. La colonnina di mercurio toccherà i -9 gradi in pianura.