Auto finisce contro il contatore del gas metano: intervento dei Vigili del Fuoco

LATISANA - Complesso intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Udine nella giornata di martedì 11 dicembre. Alle 12.50, il personale del distaccamento volontario di Lignano Sabbiadoro, coadiuvato dai colleghi del distaccamento di Cervignano del Friuli, è intervenuto sulla strada regionale 354, in comune di Latisana, in via Lignano Nord, all'altezza del numero civico 113. la segnalazione giunta in sala operativa segnalava una perdita di gas metano.

Una signora del posto alla guida di un'autovettura Daewo Matiz che stava procedendo in direzione di Lignano, per una manovra errata, ha urtato il contatore del gas metano di un'abitazione. L'urto ha divelto la derivazione dalla quale è fuoriuscito il gas a una pressione superiore a 1 atmosfera.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia municipale di Latisana che, su indicazione dei Vigili del Fuoco, ha immediatamente interdetto il traffico sull'arteria che conduce a Lignano Sabbiadoro, delimitando una zona di sicurezza. I Vigli del Fuoco hanno quindi provveduto a interizzare la zona con getti di acqua nebulizzata erogata dall'autopompa ad alta pressione. Successivamente si è provveduto a intercettare la perdita. L'operazione ha richiesto la massima attenzione e cautela, per evitare la formazione di atmosfere potenzialmente infiammabili. E' quindi intervenuto il personale dell'azienda distributrice per il ripristino dell'impianto. L'intervento si è concluso alle ore 14.