Via della Polveriera dovrebbe riaprire venerdì 14 dicembre

UDINE - Dovrebbe riaprire venerdì 14 dicembre in via della Polveriera, la strada dove, da un paio di settimane, Cafc sta eseguendo dei lavori di ripristino in seguito a una fessurazione creatasi nell'asfalto che ha causato un cedimento.

Sono stati sostituiti 12 metri di tubazione posando degli scatolari di dimensioni interne pari a 150 per 200 centimetri. Il posizionamento degli scatolari è stata completata. Ora si procede con il ritombamento. Meteo a parte, il cronoprogramma finora è rispettato, pertanto, salvo pioggia, la strada dovrebbe riaprire venerdì 14 dicembre come annunciato. Cafc è riuscito così a recuperare i giorni persi a causa del ritrovamento del cavo della fibra ottica che ha determinato uno stop del cantiere per 48 ore, visto che i concessionari della fibra avevano cercato di togliere il cavo dalla fognatura, senza esito però, preferendo poi sospendere il servizio e farlo ripartire a lavori ultimati.

Cafc ha lavorato e continua a lavorare senza sosta per garantire, nonostante il lavoro impegnativo, la corretta funzionalità del servizio a tutti gli utenti.