Uomo trovato morto con una ferita alla testa: è giallo a Pagnacco

PAGNACCO - Un'indagine è stata avviata da parte dei carabinieri per stabilire le cause della morte di un uomo di 55 anni il cui cadavere è stato trovato nel pomeriggio di martedì nel cortile della sua abitazione, a Fontanabona di Pagnacco.

Informata la Procura di Udine - Secondo quanto si è appreso, inizialmente i militari intervenuti sul posto hanno valutato il caso come un decesso per cause naturali, successivamente, però, sono emersi elementi che hanno spinto gli investigatori ad approfondire le indagini per escludere definitivamente la possibilità di altre cause che non quelle naturali. Intanto l'abitazione in cui viveva l'uomo (da solo) è stata posta sotto sequestro e del fatto è stata informata la Procura di Udine.