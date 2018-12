Note di Natale: concerto del coro dell'Ateneo di Udine

UDINE – Giovedì 13 dicembre il chiostro trecentesco di S. Lucia, sede della biblioteca umanistica dell’Università di Udine, ospita il concerto 'Note di Natale', aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento, inserito nell’ambito delle 'Aperture claustrali', è alle ore 18 in via Mantica 3 a Udine. Si esibirà il coro 'Gilberto Pressacco' dell’ateneo friulano, diretto da Fabio Alessi, che eseguirà nove brani di tradizione natalizia. Seguirà una degustrazione della 'Birra dell’Università' offerta dall’Azienda agraria universitaria ‘Antonio Servadei’. L’ingresso è libero, fino a un massimo di sessanta persone.

Il programma del concerto, in particolare, prevede: Adeste Fideles (tradizionale), Entre Le Boeuf (pastorale pirenaica, arm. L. Porro),Noel Provenzale (anonimo, strumentale: flauto e tastiera), In Notte Placida (F. Couperin), O Staimi Atenz (tradizionale friulano), A Betlemme Di Giudea (arr. E. Willcocks), Tu Scendi Dalle Stelle (A. M. De' Liguori), In Dulci Jubilo (J. S. Bach), Gaudete, gaudete(tradizionale).