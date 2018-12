Udine, da un controllo su un’auto spuntano 37 grammi di cocaina

UDINE - I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Udine hanno proceduto al controllo di una vettura i cui occupanti, un 24enne e un minore, fratelli di origine albanese, sono stati trovati in possesso di 37 grammi di cocaina.

La droga è stata posta sotto sequestro. Il maggiorenne è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Udine. Il minore è stato deferito in stato di libertà per la medesima ipotesi di reato e affidato a una casa famiglia.