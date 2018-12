UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 13 dicembre, prevede un probabile peggioramento con cielo in prevalenza coperto e specie dal pomeriggio saranno possibili precipitazioni sparse, in genere deboli e intermittenti.

Quota neve intorno a 300 metri circa, ma potrebbe scendere anche a quote un po' più basse, specie in provincia di Trieste. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, più sostenuta in serata.