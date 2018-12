Il Touring Club Italiano apre al pubblico la Cappella Manin a Udine

UDINE - Il Touring Club Italiano apre con i suoi volontari la Cappella Manin di Udine, gioiello dell’arte barocca (si trova accanto a palazzo Torriani). In particolare, i volontari da sabato 15 dicembre accoglieranno i visitatori ogni sabato 14.30 alle 18. La cappella privata dei Manin iniziata dai conti Antonio e Nicolò nel 1733, probabilmente su disegno di Domenico Rossi, si caratterizza per una pianta centrale (esagonale) secondo uno schema comune agli edifici di culto dedicati alla Vergine. Un’abside semicircolare e una copertura a calotta che sorregge un’imponente lanterna caratterizzata da un’ampia finestra completano il prospetto della costruzione sulla via. Punto focale di tutta la costruzione è l’altare maggiore al quale si accede mediate tra gradini mistilinei di accesso. Tutte le opere sono caratterizzate da tratti barocchi e vivaci scenografie.

LE PAROLE DI FONTANINI E CIGOLOT - «Per il Comune di Udine - dichiara il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini - l’inserimento all’interno del progetto del Touring Club Italiano Aperti per Voi della splendida Cappella Manin, vero e proprio capolavoro del Barocco impreziosito dagli altorilievi di Giuseppe Torretti, è un riconoscimento tanto importante quanto atteso da anni. Per questa Amministrazione la valorizzazione delle nostre meravigliose opere d’arte è una priorità e con essa vogliamo non solo richiamare sempre più turisti dalle altre Regioni e dai Paesi vicini ma restituire agli udinesi i tesori della città. Il mio ringraziamento va quindi al Touring Club Italiano per la sua autorevole e lusinghiera decisione». Queste le parole dell'assessore comunale alla Cultura Fabrizio Cigolot: «Sono convinto che questa decisione presa dal Touring Club Italiano su iniziativa del Comune di Udine di aprire e valorizzare Cappella Manin porterà finalmente la giusta visibilità il nostro patrimonio artistico e mi auguro sia il primo passo verso il recupero di altri tesori oggi purtroppo sconosciuti agli stessi udinesi».

LA SODDISFAZIONE DEL TCI - «L’apertura della Cappella Manin - afferma Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano - ribadisce l’impegno del Touring nella tutela della immensa ricchezza culturale del nostro Paese. Come Touring, in collaborazione con le istituzioni locali, abbiamo l’ambizione e la volontà di rendere la bellezza del nostro prezioso patrimonio culturale sempre più accessibile a tutti, cittadini e turisti. Non vorremmo limitarci a questo: attraverso questi beni desideriamo favorire il senso di appartenenza ad una comunità per tutti i cittadini che vi abitano, non escludendo che questa iniziativa promuova una sempre più forte inclusione sociale». Si è aggiunto alla soddisfazione anche GianMario Maggi, consigliere Touring Club Italiano e Coordinatore nazionale Volontari Touring per il Patrimonio Culturale: «Senza fatica abbiamo già raccolto oltre venti volontari, cittadini di Udine che ringrazio per la partecipazione e l’impegno. Partiamo con questi primi orari di apertura con l’intenzione di ampliare gli orari e aggiungere anche qualche altra giornata per favorire anche l’afflusso delle scuole. Per questo motivo siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari; per candidarsi è possibile compilare il form all’indirizzo www.touringclub.it/apertipervoi»

INIZIATIVA DI SUCCESSO - L’apertura della Cappella Manin a Udine è il frutto della ultradecennale esperienza dell’iniziativa Aperti per Voi e dei Volontari del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale per accogliere visitatori nei siti d’arte altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con forti limitazioni di orario. Dal 2005 ad oggi tanti i successi: oltre 2.200 i volontari attivi oggi in tutta Italia, 78 i luoghi aperti in 32 città italiane in 12 regioni e più di 14 milioni i visitatori accolti. Per partecipare al progetto Aperti per Voi e fare esperienza di volontariato culturale in uno dei luoghi simbolicamente adottati dal Touring Club Italiano, si può compilare il form all’indirizzo: www.touringclub.it/apertipervoi.