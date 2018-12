‘Sviluppa il tuo potere intuitivo’: al Flor De Vida appuntamento con il Kundalini Yoga

UDINE - Al Flor De Vida asdc di Udine (via Jacopo e Giulio Andrea Pirona 4, Paparotti), nuovo appuntamento con il Kundalini Yoga. Domenica 16 dicembre, dalle 10, si lavorerà per sviluppare il proprio potere intuitivo, con la conduzione dell’insegnante Alizia Murador.

L’EVENTO - Il potere è la mente, intesa come capacità di potere consapevole. La mente non può semplicemente sedersi, dirigerà ciascuno da qualche parte. La mente può dirigere attraverso la purezza o allo scontento, dipende dal lato che si sceglie. Attraverso la meditazione è possibile conquistare la propria mente. Sradicare l'ego, sviluppare la capacità di connettersi all'infinito per una visione più chiara e presente, donerà una capacità di scelta più in linea con il proprio essere. Il Kundalini Yoga lavora attraverso tecniche di respirazione combinate a movimenti dinamici ed esercizi fisici, meditazioni cantate e molto altro. E' una disciplina pratica e ogni descrizione non può sostituire l'esperienza. L'incontro avrà la durata di due ore e mezza circa. I posti sono limitati quindi è necessario prenotare il proprio con anticipo, attraverso un messaggio privato (333.7992738) o una mail contattando direttamente l'insegnante (alizia.murador@gmail.com). «Come sempre - spiega l’insegnante - vestitevi comodi con abiti bianchi o di colore chiaro. Portate il vostro cuscino da meditazione, se ne avete uno, una coperta per la parte dedicata al rilassamento e una bottiglia d'acqua».