Due escursionisti dispersi nel Tarvisiano: ricerche in corso

TARVISIO - La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico cerca da mercoledì sera assieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco due persone di Trieste, un uomo M.G. del 1977 e una donna J. B., del 1983. I due avevano riferito ai familiari di andare a fare una escursione martedì 11 dicembre nella zona del Monte Lussari, ma mercoledì 12 dicembre non sono rientrati al lavoro.

Le ricerche sono partite mercoledì nel tardo pomeriggio. L'automobile, una Bmw nera, è stata individuata in località Valbruna ai Prati Oitzinger, da dove nasce una pista forestale che conduce al monte Lussari. A quanto pare i due avevano con sé anche due cani, e da una testimonianza risulta che ne avevano almeno uno con loro. I telefoni cellulari non risultano raggiungibili. Su posto per le perlustrazioni ci sono in tutto circa venticinque uomini, quindici dei quali del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre a due Unità Cinofile della Guardia di Finanza e questa mattina è giunto da Tolmezzo l'elicottero della Protezione Civile che sta già perlustrando da circa quaranta minuti l'area, che al momento presenta qualche tratto di foschia alta.

Si stanno battendo anche tutti i ricoveri, compresi quelli più lontani come il ricovero invernale del rifugio Pellarini, calcolando che i due potrebbero aver cambiato idea sull'escursione e sul pernottamento.