UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì 14 dicembre, prevede, di primo mattino probabile cielo nuvoloso, in mattinata miglioramento a partire dalla Carnia e dal Pordenonese in estensione poi a tutte le zone, nel pomeriggio in prevalenza poco nuvoloso.

Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora sostenuta, forte in serata. Sul Tarvisiano e sul Carso saranno possibili deboli nevicate al mattino.