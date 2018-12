Regione Fvg: 3 milioni di euro a Porcia, Fontanafredda e Cordenons

PORCIA - «Sono diversi anni che il territorio della ex provincia di Pordenone aspettava dei finanziamenti per la realizzazione di opere strategiche e infrastrutture. Finalmente, grazie al centrodestra, questi investimenti arriveranno e nel triennio 2019-2021 tra gli altri ne beneficeranno, per oltre 3 milioni di euro, i Comuni di Porcia, Fontanafredda e Cordenons». A dichiararlo è il consigliere regionale della Lega Stefano Turchet.

"A Porcia arriveranno 300.000 euro per garantire alla cittadina uno spazio di aggregazione di qualità e al passo coi tempi. «Il Comune di Fontanafredda - aggiunge l'esponente leghista - riceverà 1.100.000 euro, sempre nel triennio 2019-2021, per il completamento di impianti sportivi e della Cittadella dello Sport. Inoltre, nel biennio 2020-2021, arriveranno 600.000 euro per la direzione didattica. Il Comune di Cordenons per la riqualificazione di via Braida e di via Aquileia, ancora nel triennio 2019-2021, riceverà 2.250.000 euro, mentre in un'unica tranche nel 2019 arriveranno 720.000 euro per il macello».

A chiusura della nota, Turchet afferma di lavorare per il bene del territorio a cui appartiene, a prescindere da chi sia l'amministratore di maggioranza.