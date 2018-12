Stuzzicano l'asinello e lo fanno scappare: poco dopo muore investito da un furgone

UDINE - Bianchino era una delle attrazioni della fattoria allestita per il periodo natalizio in Borgo del Sole dalla Pro Loco e da Cospalat. Un asinello bianco di 10 anni che degli sconsiderati hanno fatto uscire dal recinto, provocandone la morte. L'animale, infatti, è stato investito da un furgone nelle prime ore di giovedì 13 dicembre. A raccontare l'episodio è il Messaggero Veneto.

L'INVESTIMENTO IN VIA BOCCACCIO - I protagonisti della vicenda sono 5 ragazzini che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno pensato bene di stuzzicare l'animale che spaventato è scappato dirigendosi verso il Cormor. L'animale, spaventato e senza riferimenti, è stato travolto poche ore dopo in via Boccaccio da un furgone che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Illeso, fortunatamente, l'autista. Una bravata che è costata cara ma che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se anche l'automobilista fosse rimasto ferito.

FATTORIA SMANTELLATA - Immediata la scelta di Pro Loco e Cospalat di smantellare la fattoria, rimandando 'a casa' le caprette. Grande la delusione e l'amarezza per chi si era adoperato per organizzare la cosa e per i tanti bambini che già frequentavano l'area. Sulla vicenda indagano i carabinieri.