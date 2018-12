Legnaia a fuoco a Torreano: distrutta una Fiat Panda

CIVIDALE DEL FRIULI - Poco dopo la mezzanotte di giovedì 13 dicembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli sono intervenuti per un incendio di una legnaia in via Principale, a Torreano di Cividale.

La legnaia era stata costruita a ridosso dell'abitazione, con strutture portanti realizzate da elementi in legno lamellare, che sono stati intaccati dall'incendio. E’ andata a fuoco la legna depositata sotto la tettoia assieme ad alcuni sacchi contenenti pellet utilizzato per alimentare una caldaia dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Il calore che si è sviluppato ha anche innescato l'incendio di un'autovettura Fiat Panda parcheggiata in prossimità del piccolo deposito che è andata completamente distrutta.

Le operazioni di spegnimento e verifica si sono concluse alle 02.30 del mattino. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.