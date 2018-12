UDINE – Era già palesemente ubriaca ma voleva ancora da bere. Al rifiuto del barista ha perso il controllo e l’ha colpito, causandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Il fatto è accaduto in città e ha visto come protagonista una 27enne di Udine.

La donna, dopo aver mandato in Pronto Soccorso il barista, è stata raggiunta dai carabinieri della stazione di Udine Est, che l’hanno denunciata in stato di libertà per l’ipotesi di reato di lesioni personali.