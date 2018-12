Bowland (X Factor): un regista friulano ha realizzato il loro primo videoclip

UDINE - Sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2018 di X Factor, il talent musicale in onda su Sky, arrivando fino alla finalissima andata in onda giovedì 13 dicembre. E poco importa se sono usciti subito di scena classificandosi al quarto posto: i Bowland, band iraniana, sono riusciti a trasmettere al pubblico italiano la magia e la raffinatezza della loro musica.

Un percorso, quello nel mondo della musica, che ora inizierà sul serio, dopo la chiusura dell'avventura televisiva. E in questo viaggio ci sarà lo zampino di un regista friulano, Uolli (al secolo Tomas Marcuzzi), che ha curato il primo videoclip della band. Tra lui e i tre ragazzi del gruppo, Low, Pejman Fa e Saeed Aman, la sintonia è stata immediata, e così il risultato finale è stato di grande livello.

Uolli ha trasformato in immagini il singolo 'Don’t stop me', ambientandolo in un locale a metà fra un night e una balera, ispirandosi alle atmosfere alla David Lynch.