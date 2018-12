Partenza boom per il Prese di Sabbia di Lignano: oltre 5 mila visite nel primo week end

LIGNANO SABBIADORO - Ottima partenza per il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro che ha visto oltre 5 mila presenze nel corso del primo fine settimana di visite. Apprezzatissimo il tema dell’edizione 2019, il 'Cantico delle Creature' di Francesco d’Assisi, la cui vita e opere permea tutta l’architettura narrativa del presepe realizzato dai maestri scultori dell’Accademia della Sabbia, guidati da Antonio Molin. Molte le famiglie e diverse anche le corriere piene di visitatori arrivate al villaggio dei festeggiamenti lignanesi anche da fuori regione nello scorso weekend.

Una partenza che fa quindi ben sperare gli organizzatori - Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano, in collaborazione con Pro Loco Lignano, Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni e con il fondamentale contributo delle associazioni lignanesi – nel poter raggiungere e magari superare i ragguardevoli numeri delle ultime edizioni. Si riparte quindi da sabato 15 dicembre, con orario continuato 10 – 18, mentre a distanza si svolgerà un’altra importante iniziativa inserita nel programma natalizio: il gemellaggio con la comunità di Greccio, il borgo laziale dove Francesco d’Assisi ambientò il primo presepe vivente della storia, nella notte di Natale del 1223. Sempre nella giornata di sabato, alle 5 del mattino, un pullman partirà da Lignano in direzione Greccio. Il programma prevede, alle ore 15, l’inaugurazione di un piccolo Presepe di Sabbia, realizzato dai maestri dell’Accademia, che la comunità di Lignano ha donato a Greccio e che verrà esposto nel Museo Internazionale del Presepe del paesino laziale. Seguirà alle 16.30, il concerto dei friulani Harmony Gospel Singers. La comitiva proseguirà poi per Orvieto, con rientro previsto per domenica sera.

Le comunità di Lignano e Greccio si uniscono quindi nel segno di San Francesco, per vivere assieme momenti di condivisione, pace e solidarietà. Per informazioni sulla gita chiamare il +39 339 7485334. Per rimanere aggiornati sul Presepe di Sabbia di Lignano visitare i siti www.presepelignano.it e www.lignanosabbiadoro.it e la pagina Facebook 'Associazione dome aghe e savalon d'aur'.

Giorni e orari di apertura del Presepe di Sabbia: