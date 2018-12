Stagione dello sci: piste e impianti aperti con lo skipass ridotto del 50%

UDINE - Grazie al lavoro del personale di PromoTurismoFvg, che sta sfruttando al meglio le condizioni nivometeorologiche per procedere con l’innevamento artificiale, da venerdì 14 dicembre si potrà sciare in parte del demanio dei poli regionali. A eccezione di Piancavallo in cui sono a disposizione più della metà delle piste, vista l’apertura parziale degli altri poli, gli sciatori potranno acquistare lo skipass giornaliero e plurigiornaliero con uno sconto del 50% sulla tariffa di stagione. Per tutte le informazioni sulle aperture di piste e impianti in tempo reale consigliamo di consultare sempre il sito www.promotur.org alla sezione Infoneve.

TARVISIO E SELLA NEVEA - Si potrà sciare sulla parte alta della pista Di Prampero, utilizzando la Telecabina del Lussari, aperta anche ai pedoni per raggiungere il borgo. PromoTurismo Fvg sta lavorando per poter aprire in settimana anche le seguenti piste Duca d'Aosta, con relativi campi scuola, Florianca, Foresta, Malga, Alpe Limerza. A Sella Nevea saranno aperte le piste Prevala e Gilberti. Attivo anche il collegamento con la Slovenia e sarà aperto il 'campo di ricerca'. PromoTurismoFvg sta lavorando per poter aprire in settimana la pista Canin agonistica e i due Campi scuola.

RAVASCLETTO-ZONCOLAN - Saranno accessibili le piste Z4, Goles, Campo Scuola Lausc, Campi scuola Cima Zoncolan e Skiweb Goles. La funivia da Ravascletto sarà a disposizione anche dei pedoni che desiderano raggiungere la quota.

PIANCAVALLO - Si potrà sciare su più della metà del demanio, in particolare sul Campo Scuola Daini, sulle piste Genzianella, Casere, Casere 2, Casere 3, Busa Grande, Sole, Nazionale bassa e Caprioli 1, 2 e 3. A disposizione dei più piccoli anche l’area giochi di Nevelandia, sarà possibile pattinare al palaghiaccio e utilizzare il bob su rotaia.

SAPPADA, FORNI E SAURIS - Il 15 e 16 dicembre si potrà sciare sulla pista Eiben Col dei Mughi Nazionale e sul campo scuola Campetto 1. A disposizione dei più piccoli il parco gonfiabili e la pista per bob e slittini all’interno di Nevelandia. Per sciare a Forni di Sopra e Sauris sarà necessario aspettare il prossimo week-end.