Trovati i corpi dei due dispersi nel tarvisiano

TARVISIO - I corpi senza vita di Massimo Grassi e Jennifer Bubic sono stati trovati dopo giorni di ricerche. I due escursionisti triestini, scomparsi sul monte Lussari lo scorso martedì 11 dicembre, sono stati localizzati dopo lunghe ricerche nel pomeriggio di venerdì 14 dicembre.

IL RITROVAMENTO - A localizzarli sono stati gli uomini a bordo dell'elicottero della Protezione civile che era riuscito ad alzarsi nuovamente in volo dopo le 14. La nuova ricognizione è stata possibile grazie a una schiarita. I tecnici impegnati sui ripidi versanti est della Cima del Cacciatore hanno lavorato senza sosta per perlustrare i vari canali sottostanti la traccia nera tra sella Prasnig e Malga Lussari con le calate in corda doppia, molto lentamente a causa del terreno impervio, cosparso di neve e ghiaccio. Prima è stato individuato di nuovo il secondo cane, si trovava ai piedi di uno dei canali. Più tardi il ritrovamento dei corpi senza vita del 41enne e della 35enne.

