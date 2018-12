Riaperta via della Polveriera: conclusi i lavori del Cafc

UDINE - Il complesso intervento di sostituzione di una parte delle tubazioni della rete idrica in via della Polveriera è giunto al termine come da programma. Venerdì mattina la strada è stata riaperta al traffico e la viabilità dei mezzi pubblici è ritornata alla normalità. I tempi previsti per il ripristino sono stati rispettati, nonostante il ritardo dovuto a un cavo della fibra ottica che aveva determinato lo stop per due giornate.

Ancora una volta la prontezza e le capacità tecniche delle squadre impegnate hanno consentito, nonostante la complessità dell'intervento, viste le dimensioni dei tubi da sostituire, di raggiungere il risultato: condotta perfettamente funzionante.

Lunedì 26 novembre si era aperta una fessurazione a causa di un cedimento. Sono stati sostituiti 12 metri di tubazione posando degli scatolari di dimensioni interne pari a 150 per 200 centimetri.