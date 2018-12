Ubriaco non si ferma all'alt e rifiuta di sottoporsi all'alcol test: denunciato

UDINE – Si era messo alla guida nonostante avesse alzato il gomito. Consapevole di non essere in regola, alla vista di una pattuglia dei carabinieri si è innervosito e quando i militari dell’Arma gli hanno imposto l’alt, anziché fermarsi ha accelerato tentando di far perdere le proprie tracce.

I carabinieri, però, l’hanno raggiunto. Alla guida c’era un 39enne della provincia friulana in uno stato, definito «palesemente alterato» dai militari dell’Arma, che si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Per questo è scattata la denuncia per l’ipotesi di reato di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.