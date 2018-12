In bici vestiti da Babbo Natale: appuntamento a Udine

UDINE - L'appuntamento è per sabato 15 dicembre alle 16.30 in via Deciani, davanti al negozio Cicli Marino Rossi. L'idea è quella di far pedalare per le vie di Udine una serie di appassionati vestiti da Babbo Natale: bambini, famiglie, adulti anziani.

L'iniziativa è organizzata da Andrea Rossi con l'obiettivo di sensibilizzare automobilisti e opinione pubblica sul rispetto di chi in città (e non solo) utilizza un mezzo a due ruote. Troppo spesso infatti, il mancato rispetto della distanza di sicurezza dai mezzi a due ruote, rappresenta la causa degli incidenti.

Dopo il ritrovo, alle 17 prenderà il via la pedalata vera e propria, che attraverserà il centro città. E' prevista una sosta ristoro da CicloFocacceria Mamm davanti al teatro Nuovo Giovanni da Udine. La manifestazione si chiuderà di nuovo in via Deciani, con panettone e bollicine per tutti i partecipanti.