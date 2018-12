Udine, dalla Regione un altro milione per l’ex ospedale militare

UDINE - La Regione sostiene e finanzia la grande opera di riqualificazione della zona dell’ex ospedale militare di Udine. Il Consiglio, infatti, ha votato il testo della Finanziaria 2019 approvando così il finanziamento di 1 milione di euro per eseguire i lavori di separazione tra l’area che andrà alla Prefettura e quella dell'azienda pubblica per i servizi alla persona La Quiete. Fondi che vanno ad aggiungersi ai 9,4 milioni già stanziati dalla Regione per il triennio 2019-2021.

Tali interventi, infatti, sono previsti dall’accordo di programma siglato tra l’Agenzia del demanio e La Quiete il 22 novembre 2017 per cui la Asp si è impegnata a realizzare tutte le opere di separazione tra le diverse aree che fanno parte del progetto di riqualificazione dell’ex area militare di Udine che mesi fa è passata di proprietà dal Demanio Militare alla Regione Friuli Venezia Giulia e da quest’ultima all'azienda pubblica per i servizi alla persona La Quiete.

PROGETTO AMBIZIOSO - «Una grande opportunità di sviluppo per la città di Udine ed il suo territorio, realizzata in tempi velocissimi grazie all’impegno della Asp La Quiete e alla proficua sinergia tra amministrazione locale e Ministero dell’interno – ha commentato l’assessore Regionale al territorio Graziano Pizzimenti –. Si tratta di un progetto importate e ambizioso e per questo è necessario portarlo a termine nel più breve tempo possibile. Completando i lavori di separazione tra le rispettive aree, infatti, Prefettura e Ministero della Difesa avranno piena indipendenza nella propria operatività».

Il finanziamento approvato dal Consiglio, suddiviso in due lotti da 500 mila euro per gli anni 2019 e 2020, sarà quindi utilizzato - come evidenziato dall’accordo di programma - per la demolizione dell’edificio a confine sul cortile della Prefettura, per la demolizione della mensa e del fabbricato al confine con il Cedoc (Centro Documentale Militare) e per la realizzazione della nuova centrale termica (ad uso Cedoc) e dei muri di separazione.

LE PAROLE DI CIANI - «Voglio ringraziare l’assessore Graziano Pizzimenti e l’intera Giunta regionale per l’attenzione dimostrata in questa finanziaria nei confronti della città di Udine - ha commentato l’assessore all’edilizia del Comune di Udine Alessandro Ciani -. I lavori relativi all’area della Quiete mi stanno particolarmente a cuore sia per l’importanza di questa azienda per la nostra città sia per il significativo contributo in termini di riqualificazione urbana che l’opera darà a Borgo Pracchiuso».