Allo stadio Friuli c'è Tavagnacco-Juventus

UDINE - Il giorno tanto atteso è arrivato. Domenica 16 dicembre alle 12.30 il Tavagnacco scenderà in campo allo Stadio Friuli-Dacia Arena per affrontare la campionesse d’Italia in carica della Juventus (si gioca la decima giornata della serie A femminile). Una sfida improba per le friulane, almeno sulla carta, ma si sa, il calcio è bello proprio perché imprevedibile. Le ragazze di mister Marco Rossi ce la metteranno tutta per dare fastidio alle bianconere, che in classifica hanno esattamente il doppio dei punti delle friulane, 22 contro 11. I cancelli dello stadio apriranno dalle 11 e si spera di poter replicare il successo di pubblico della scorsa stagione, quando la Tribuna fu ‘invasa’ da più di 5 mila persone. Quest’anno si è deciso di aprire tutti i settori della Tribuna, portando la capienza a 7.500 posti. Vedremo quale sarà la risposta del popolo friulano.

LE PAROLE DI MISTER ROSSI - Mister Rossi spera che a dare una marcia in più alle sue ragazze sia proprio il fatto di poter giocare in uno stadio come il Friuli: «Sappiamo che l’impegno sarà molto difficile perché la Juventus è una squadra che ha una struttura collaudata già dallo scorso anno, con l’innesto di giocatrici di livello in questa stagione. Per noi sarà una partita complicata, che ci permetterà di vedere qual è il nostro grado di preparazione dopo i tanti infortuni patiti. Loro verranno a Udine per vincere e noi proveremo a impedirglielo». Sull’emozione di giocare alla Dacia Arena, l’allenatore gialloblu ha aggiunto: «Ci sono pochi stadi così in Europa, e certamente il Friuli è uno dei migliori in Italia. L’emozione sarà grande ma solo prima dell’inizio della partita, poi tutti saremo concentrati su quello che dovremo fare in campo. Credo che più gente ci sarà sugli spalti, più le ragazze saranno motivate a fare bene».

BIGLIETTERIE APERTE DALLE 9 - I botteghini dello stadio apriranno dalle 9 per la vendita dei biglietti: 10 euro il costo per gli adulti, 5 i ragazzi tra i 10 e i 18 anni, gratis per gli under 10.