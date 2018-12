Incidente mortale: uomo perde la vita a 55 anni

PORCIA - Incidente mortale poco dopo le 18 di sabato 15 dicembre a Porcia, in via Bodegan. La vittima è un uomo di origini bosniache di 55 anni, residente in paese. L'uomo sarebbe uscito di strada autonomamente lungo la bretella autostradale, all'altezza dello svincolo di Fontanafredda. Il suv su cui viaggiava il 55enne si è rovesciato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia stradale e il personale medico (presente con un'ambulanza e con l'elicottero), ma nonostante tutti i tentativi per il 55enne non c'è stato nulla da fare.