Investimento in via delle Ferriere: grave una 36enne

UDINE – Una donna di 36 anni è stata investita, nella serata di sabato 15 dicembre, in via delle Ferriere, a Udine. Da quanto riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta per i rilievi, la 36enne sarebbe stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, a poca distanza da via Tuillio. Un impatto molto violento con una Peugeot 106 guidata da un 27enne di Gradisca d’Isonzo.

La donna è finita prima sul parabrezza dell’auto, poi a terra. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso automobilista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure hanno accompagnato la donna, in gravi condizioni, all’ospedale di Udine. Notevoli i disagi al traffico, con via delle Ferriere che è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.