Lascia la pentola sul fuoco e si addormenta: donna intossicata

UDINE – Ha messo la pentola sul fuoco e poi si è appisolata. Per sua fortuna un passante ha notato del fumo uscire dalla finestra del suo appartamento di via Cadore e ha immediatamente avvisato i Vigili del Fuoco. Sul poto è intervenuta una squadra da via Popone che ha salvato la 44enne che si trovava nell’abitazione.

La donna è stata costretta a ricorrere alle cure del 118. Le sue condizioni non sono apparse gravi, ma ha comunque subito una leggera intossicazione da fumo. Per questo è stata portata in ospedale per accertamenti. L’appartamento non avrebbe subito gravi danni a causa del principio d’incendio.