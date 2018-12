Ruba un tablet ma il sistema di geolocalizzazione lo fa rinunciare

UDINE – Pensava di aver fatto un gran colpo il ladro che è riuscito a mettere le mani su una borsa lasciata in un’auto nel parcheggio del bocciodromo di via Padova, a Cussignacco. Ma non aveva fatto i conti con il sistema di geolocalizzazione di Apple.

Quando la proprietaria della borsa si è accorta del furto, infatti, sapendo che all’interno della borsa c’era un tablet, ha azionato in remoto il sistema, costringendo il ladro ad abbandonare la refurtiva in un’area verde. L’apparecchiatura elettronica, infatti, ha iniziato a suonare all’impazzata.

La donna ha così potuto recuperare non solo la borsa, con tutto il suo contenuto, ma anche l’iPad. L’episodio è stato segnalato alla Polizia che ora sta indagando per dare un nome al ladro. Fondamentali potrebbero essere le immagini di videosorveglianza presenti all’esterno dell’impianto di via Padova.