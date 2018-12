Erano dispersi da una settimana: salvati due Border collie

ERTO E CASSO - Un intervento congiunto della stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico e del gruppo Sagf dei Vigili del fuoco ha consentito di trarre in salvo due cani di cui si erano perse le tracce da una settimana.

I cani, una coppia di Border collie, Neve e Jack, sono stati avvistati nel pomeriggio di sabato in un dirupo roccioso che incombe sopra il distributore di benzina presente sulla strada statale, poco lontano dalla falesia di roccia in cui i tecnici del Soccorso Alpino e speleologico stavano effettuando una esercitazione. A cercare di portare in salvo i cani sono intervenuti in un primo tempo i Vigili del fuoco, che con il loro elicottero partito da Venezia sono stati sbarcati a monte della posizione dei cani e li hanno raggiunti sul posto per imbragarli. Per condurre i cani in sicurezza in una posizione comoda e imbarcarli sull'elicottero è risultata fondamentale, a causa del terreno ripido e scosceso, la collaborazione di tre tecnici del Soccorso alpino a supporto dei tre vigili del fuoco già impegnati.

I tre soccorritori del Cnsas sono stati prelevati dall'elicottero dei vigili del fuoco e condotti sopra il dirupo con una seconda rotazione. Hanno poi agevolato e assicurato con manovre di corda la risalita di animali e operatori Saf per circa trenta metri di roccette, accompagnandoli di seguito a piedi, sempre su terreno ripido e disagevole, per circa centocinquanta metri di dislivello fino al velivolo, e consentendo la conclusione dell'intervento.