UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 17 dicembre, prevede, nelle prime ore del mattino, seppure con bassa probabilità, qualche debole precipitazione, specie su bassa pianura, costa e Carso, con neve probabilmente oltre i 1.000-2.000 metri circa di quota, non esclusa però anche a quote più basse e sarà comunque possibile la formazione di ghiaccio al suolo.

giornata cielo in prevalenza nuvoloso, miglioramento verso sera. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata.