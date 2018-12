Terzo quarto fatale per la Gsa che perde a Forlì

UDINE - Rocambolesca sconfitta per la Gsa Udine che perde a Forlì per 88 a 82 una gara che poteva aprirle le porte del terzo posto in classifica. I bianconeri hanno disputato un altro incontro in trasferta in chiaro-scuro, non una novità per la truppa guidata da coach Cavina, la cui panchina parrebbe essere più che traballante.

L'inizio match della Gsa è sfolgorante con Simpson e Powell scatenati che, insieme, mettono a segno 18 dei 29 punti realizzati dai friulani nei primi 10' e conclusi sul +14 (15-29). La palla circola velocemente e le percentuali di tiro premiano i bianconeri anche nel seconda frazione di gioco, in cui si scatena capitan Pinton con tre triple, anche se Forlì dà i primi segni di risveglio, non tanto con i temuti americani Lawson (in ombra per tutto il match) e Johnson, ma con gli italianissimi Giacchetti, ritornato dopo un infortunio e Marini. Udine va alla pausa lunga su un rassicurante +12 (40-52) sembrando in pieno controllo della situazione. Ma non è così.

In poco più di 2' della ripresa, una Forlì più determinata riacciuffa la Gsa: un tiro in allontanamento di Lawson, due bombe di Johnson ed una di Marini, il canestro da sotto di De Laurentiis, inframmezzati solo da un canestro acrobatico di Simpson, valgono il parziale di 13 a 2 ed il -2 della formazione di casa (51-54). Per gli ospiti è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Anche perché i romagnoli, non paghi, riescono ad andare pure avanti nel punteggio alla fine della frazione di gioco (69-64).

Negli ultimi 10', Udine ritrova Powell - che, con alcune incursioni da sotto, riesce a riportare momentaneamente avanti i bianconeri (75-76) – ma non Cortese che «spadella» da tre punti e perde alcuni banali, ma fondamentali, palloni in attacco. Forlì, invece, sbaglia poco, difende bene e mette i palloni che scottano nelle mani di un glaciale quanto frizzante Giacchetti: l'ex Ravenna non sbaglia nulla e concretizza i falli «tattici» friulani con altrettante conclusioni precise dalla lunetta (8/8). La vittoria finisce a Forlì ed Udine torna di nuovo a mani vuote dopo un altro incontro con una squadra che la precedeva in classifica.

Unieuro Forlì - G.S.A. Udine 88-82 (15-29, 40-52, 69-64)

Unieuro Forlì: Pierpaolo Marini 22 (2/5, 4/7), Jacopo Giachetti 21 (5/6, 1/2), Melvin Johnson 19 (2/4, 5/9), Daniel Donzelli 7 (3/5, 0/0), Kenny Lawson 6 (2/10, 0/2), Davide Bonacini 5 (0/1, 1/2), Quirino De laurentiis 4 (1/2, 0/1), Tommaso Oxilia 4 (1/3, 0/1), Simone Ravaioli 0 (0/0, 0/0), Michele Tremolada n.e., Samuel Dilas n.e., Luca Fabiani n.e.. All. Valli.

G.S.A. Udine: Trevis Simpson 21 (5/7, 2/5), Marshawn Powell 19 (5/11, 1/4), Mauro Pinton 16 (2/2, 4/6), Francesco Pellegrino 6 (3/3, 0/1), Chris Mortellaro 6 (2/3, 0/0), Riccardo Cortese 5 (1/3, 1/6), Stefan Nikolic 4 (2/3, 0/0), Marco Spanghero 3 (0/1, 1/4), Lorenzo Penna 2 (1/1, 0/2), Salvatore Genovese 0 (0/0, 0/0). All. Cavina.