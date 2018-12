Frammento della Cometa di Natale caduto a Sant’Osvaldo

UDINE – In questi giorni in tanti hanno potuto osservare il passaggio della cosiddetta ‘Cometa di Natale’, visibile anche nei cieli del Fvg. E a quanto pare un frammento del corpo celeste sarebbe precipitato a Udine, nel quartiere di Sant’Osvaldo. Il fatto è accaduto in via Pozzuolo, nel bel mezzo di un’aiuola spartitraffico. L’area è stata delimitata e sul posto sono arrivati tecnici specializzati in tuta bianca e casco. Qualcuno ci è cascato, altri hanno subito capito che dietro a quel ritrovamento eccezionale c’era un gruppo di bontenponi, divertitisi a trasformare in una burla un evento di attualità.

Una messa in scena preparata da chi, da anni, fa divertire Udine in occasione del primo di aprile. Questo ‘pesce’ fuori stagione è stato accolto con il sorriso da chi domenica usciva dalla messa e dagli automobilisti di passaggio. Gli organizzatori hanno fatto le cose per bene: c’era il frammento di cometa, c’era la scia di polveri, c’erano i cartelli e anche il personale in tuta bianca. Ora chissà cosa si inventeranno per il primo di aprile…