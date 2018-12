Fabrizio Corona atteso a Udine per gli auguri di Natale

UDINE – Fabrizio Corona arriverà a Udine per gli auguri di Natale. Il discusso personaggio che trova sempre un modo per far parlare di sè, domenica 23 dicembre alle 13 sarà al ristorante Biffi di via Poscolle. Ad annunciarlo è il titolare, Diego Giordano.

Corona resterà in città un paio d’ore per partecipare al pranzo e per lo scambio di auguri. Tutti possono prendere parte all’evento, il cui ricavato andrà devoluto in beneficenza, e in particolar modo all’Andos di Udine, l'Associazione donne operate al seno.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al pranzo oltre che per farsi immortalare con Corona. Informazioni all’indirizzo e-mail diego.biffi@outlook.it.